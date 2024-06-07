المغرب ضد زامبيا اليوم.. التشكيلة والقنوات الناقلة مجانا

يستأنف المنتخب المغرب مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بمواجهة نظيره الزامبي مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن يطلق حكام الساحة السنغالي "عيسى سي" صفارة بداية مباراة المغرب وضيفه الزامبي على ملعب "أدرار - Stade Adrar" بمدينة أكادير المغربية، في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي (48 عاما)، هذه المباراة الهامة ضد زامبيا بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- ياسين بونو

2- أشرف حكيمي

5- نايف أكرد

6- غانم سايس

7- حكيم زياش

8- عز الدين أوناحي

10- إبراهيم دياز

13- إلياس بن الصغير

14- أسامة العزوزي

17- يحيى عطية الله

19- يوسف النصيري.

التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني

📣 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒! pic.twitter.com/MPL9MSqJxd — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 7, 2024

ويتصدر منتخب "أسود الأطلس" ترتيب المجموعة الخامسة (E) برصيد 3 نقاط حصدها من مباراته الأولى في التصفيات فاز فيها خارج دياره على تنزانيا بهدفين من دون رد.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة (E):

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1- المغرب – 3 نقاط

2- زامبيا – 3 نقاط من مباراتين

3- النيجر – 3 نقاط من مباراتين

4- تنزانيا – 3 نقاط من مباراتين

5- الكونغو – من دون نقاط

6- إريتيريا – من دون نقاط (اسحاب).

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026، عبر الرابط التالي: المغرب وزامبيا.. موعد المباراة والتشكيلة والقنوات الناقلة مجانا.

المصدر: RT