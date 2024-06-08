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الأمم المتحدة: خطة مساعدة السودان تحتاج إلى تمويل عاجل

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الأمم المتحدة: خطة مساعدة السودان تحتاج إلى تمويل عاجل
Legion-Media Eva-Maria Krafczyk/Dpa
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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن البرنامج الدولي لمساعدة السودانيين المتضررين جراء النزاع المسلح في البلاد تم تمويله بنسبة 16% فقط.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية، ويليام سبيندلر، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الجمعة، إن "السودان والدول المجاورة تحتاج إلى تمويل عاجل لإنقاذ الأرواح"، مشيرا إلى أن الأوضاع في السودان تتفاقم ويبحث السكان "عن الأمن والحماية داخل البلاد والدول المجاورة مثل تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى".

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وأشار إلى أن الخطة الدولية للتعامل مع القضايا الإنسانية للعام الجاري، التي تنص على تخصيص 2.7 مليار دولار لمساعدة 14.7 مليون سوداني تم تمويلها بنسبة 16% فقط.

وأضاف أن هناك حاجة إلى 1.4 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة، حيث ينتظر المساعدة نحو 2.7 مليون شخص في 5 دول. وحتى الآن حصلت الأمم المتحدة على 5% من هذا المبلغ فقط.

ودعا المتحدث الدول المانحة إلى تنفيذ تعهداتها بشأن تخصيص الأموال لمساعدة السودان فورا.

يذكر أن مؤتمر المانحين في باريس أعلن في أبريل الماضي عن تبرعات بحجم أكثر من ملياري دولار، ولكن لم يتم جمع المبلغ كاملا حتى الآن.

المصدر: تاس

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