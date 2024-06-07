روسيا تقلب الطاولة على "أرجل بوش"

تحدث بوتين بافتخار عن الإنجازات التي حققتها روسيا في المجال الزراعي والغذائي في السنوات الأخيرة، ويأتي ذلك بعد أن كانت تعتمد على الاستيراد.

وأعلن بوتين، في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا تحتل مرتبة رائدة في العالم في إنتاج منتجات اللحوم، وقال: "تحتل روسيا المرتبة الرابعة في العالم بإنتاج اللحوم، وتعمل على زيادة إمدادات هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية".

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وأصاف الرئيس الروسي أن روسيا سجلت العام الماضي رقما قياسيا جديدا في استهلاك اللحوم، إذ يستهلك الشخص الواحد قرابة 80 كيلوغراما من منتجات اللحوم فيما يبلغ المتوسط العالمي 42 كيلوغراما.

وتأتي النهضة الزراعية بعد أن كانت روسيا تعتمد بعد تفكك الاتحاد السوفيتي على الاستيراد، بما في ذلك من الولايات المتحدة، إذ كانت أمريكا في التسعينيات المورد الرئيسي لمنتجات الدجاج، وتحديدا أفخاذ الدجاج، التي كانت تلقب في الشارع الروسي باسم "أرجل بوش".

وفي العام الماضي، أشار بوتين إلى أن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

وأكد أن روسيا ستحافظ على مرتبتها في سوق القمح العالمية هذا العام، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمي.

المصدر: RT