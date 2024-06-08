القبض علي ملياردير كندي بتهم الاعتداء الجنسي

أعلنت الشرطة الكندية أمس الجمعة اعتقال الملياردير النمساوي الكندي فرانك ستروناك بتهم الاعتداء الجنسي التي امتدت لعقود.

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وقالت شرطة بيل الإقليمية إن ستروناك (91 عاما) اتهم بـ5 جرائم تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي على امرأة والاعتداء الجنسي والحبس القسري.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنه تم إطلاق سراحه بشروط وسيمثل أمام محكمة العدل في أونتاريو في برامبتون بأونتاريو في وقت لاحق.

وقال المسؤول في شرطة بيل الإقليمية، تايلر بيل، إن هناك أكثر من متهم لكنه رفض تحديد عددهم.

وأضاف: "من الواضح أن هذه قضية رفيعة المستوى.. الوحدة الخاصة للضحايا ملزمة بحماية الضحايا، ولهذا السبب كنا غامضين.. هناك أكثر من ضحية لكننا لن نؤكد العدد بعد".

وتزعم الشرطة أن الاعتداءات الجنسية حدثت في الفترة من الثمانينيات إلى عام 2023. وقال بيل إنهم يناشدون الناس التقدم إذا كانت لديهم معلومات أو كانوا ضحايا.

أصبح ستروناك، الذي ولد في النمسا، أحد أغنى الأشخاص في كندا من خلال إنشاء شركة "ماغنا" في مرآب منزله عام 1957 وتحويلها إلى واحدة من أكبر موردي قطع غيار السيارات في العالم.

المصدر: أ ب