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فيديو مروّع لاغتصاب ملثم امرأة وخنقها بين السيارات في أحد شوارع نيويورك

مجتمع

فيديو مروّع لاغتصاب ملثم امرأة وخنقها بين السيارات في أحد شوارع نيويورك
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أظهر فيديو خنق ملثّم امرأة قبل أن يسحبها على الأرض ويغتصبها بين سيارتين بأحد شوارع برونكس في نيويورك.

وقال رجال الشرطة إن المحنة الشنيعة حصلت في حوالي الساعة 03:00 صباحا يوم 1 مايو، حيث كان المنحرف يتبع الضحية البالغة من العمر 45 عاما، والتي كانت تسير على الرصيف في شارع 152 الشرقي والجادة الثالثة.

ويظهر الفيديو الرجل وهو يسحب حزاما ويلفه حول رقبة المرأة حتى تفقد وعيها، ثم يسحبها بين سيارتين ويغتصبها.

وقال رجال الشرطة إن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لشرطة نيويورك تحقق في الاعتداء الجنسي العنيف، مشيرة إلى أن الضحية توقفت عن التعاون مع السلطات.

فيديو مروّع لاغتصاب ملثم امرأة وخنقها بين السيارات في أحد شوارع نيويورك

واعتبارا من 5 مايو الجاري، تم الإبلاغ عن إجمالي 511 حالة اغتصاب في جميع أنحاء المدينة الأمريكية، وأظهرت أحدث البيانات أن حالات الاغتصاب انخفضت هذا العام في برونكس، حيث تم الإبلاغ عن 141 حالة حتى 5 مايو، مقارنة بـ 148 حالة خلال نفس الفترة من عام 2023.

فيديو مروّع لاغتصاب ملثم امرأة وخنقها بين السيارات في أحد شوارع نيويورك
فيديو مروّع لاغتصاب ملثم امرأة وخنقها بين السيارات في أحد شوارع نيويورك

المصدر: نيويورك بوست

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