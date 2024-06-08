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في حادث مأساوي.. مصرع صاحب أول صورة ملونة للأرض من الفضاء (فيديو+ صور)

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في حادث مأساوي.. مصرع صاحب أول صورة ملونة للأرض من الفضاء (فيديو+ صور)
مقتل صاحب أول صورة ملونة للأرض من الفضاء
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لقي رائد الفضاء الأمريكي الشهير ويليام أندرس حتفه في حادث مأساوي قبالة جزر سان خوان في واشنطن.

وأظهر مقطع فيديو طائرة أندرس، البالغ من العمر 90 عاما، وهي تتمايل في السماء، قبل أن تهوي مباشرة نحو البحر.

وأكد ابنه اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية غريغ أندرس على الوفاة، قائلا إن الحادث المفجع دمر الأسرة، وأن الراحل "كان طيارا عظيما سنفتقده بشدة".

في حادث مأساوي.. مصرع صاحب أول صورة ملونة للأرض من الفضاء (فيديو+ صور)رائد الفضاء الأمريكي الشهير ويليام أندرس

بدوره، أوضح عمدة مقاطعة سان خوان إريك بيتر، أن تقريرا ورد في حوالي الساعة 11:40 صباح اليوم السبت يفيد بأن طائرة من طراز Beech A45 القديم تحطمت في الماء وغرقت بالقرب من الطرف الشمالي لجزيرة جونز.

وكان رائد الفضاء الراحل ضمن مهمة أبولو 8، واشتهر بالتقاطه صورة "شروق الأرض" من الفضاء في عام 1968، والتي أظهرت كوكب الأرض على شكل رخام أزرق مظلل.

وقال أندرس حينها "يا إلهي، انظر إلى هذا المشهد هناك!.. ها هي الأرض قادمة. واو، هل هذا جميل!".

كما أكد في مقابلات لاحقة أن تلك الصورة كانت أهم مساهماته في برنامج الفضاء، نظرا للتأثير الفلسفي البيئي الذي أحدثته، إلى جانب التأكد من عمل وحدة القيادة ووحدة الخدمة في أبولو 8.

وتعد صورة "شروق الأرض" أول صورة ملونة لكوكبنا من الفضاء، وواحدة من أهم الصور في التاريخ الحديث لتغييرها الطريقة التي ينظر بها البشر إلى الأرض.

في حادث مأساوي.. مصرع صاحب أول صورة ملونة للأرض من الفضاء (فيديو+ صور)صورة شروق الأرض
في حادث مأساوي.. مصرع صاحب أول صورة ملونة للأرض من الفضاء (فيديو+ صور)رائد الفضاء الأمريكي الشهير ويليام أندرس
في حادث مأساوي.. مصرع صاحب أول صورة ملونة للأرض من الفضاء (فيديو+ صور)طاقم أبولو 8

المصدر: أ ب

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