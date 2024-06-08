الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة 4 رهائن لدى حماس أحياء خلال عملية في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السبت عن استعادة أربعة رهائن إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا أسرى منذ شن حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

والمختطفون الإسرائيليون الذين عادوا أحياء في عملية خاصة هم: نوعا أرغماني وشلومي زيف وألموغ مئير وأندري كوزلوف أحياء وكانوا رهائن منذ السابع من أكتوبر من حفل "نوفا" واقتيدوا من هناك إلى قطاع غزة.

ويشار إلى أن أرغماني (26 عاما) اختطفت من حفل "نوفا" في موقف السيارات "رعيم" وفيديو اختطافها واقتيادها على دراجة نارية انتشر في أنحاء العالم.

في حين أن كوزلوف، وهو مهاجر جديد من روسيا يبلغ من العمر 27 عاما، يعيش في مدينة ريشون لتسيون. عمل كحارس أمن في حفل "نوفا"، حيث تم أسره.

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ووفقا للبيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي فإن "عملية استعادتهم جرت بمشاركة الجيش الإسرائيلي والشرطة (القوات الخاصة)، وتمت استعادة المختطفين من قبل هذه القوات من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات. وأكد البيان المشترك على أن المختطفين يتمتعون بوضع صحي جيد ونقلوا للفحوصات الطبية في مستشفى تل هشومير وسط إسرائيل".

ووفقا للتفاصيل حول عملية استعادة المختطفين من مخيم النصيرات فإن "قوة من المقاتلين مكونة من مقاتلين من الشاباك عملت بوضح النهار وداهمت مبنيين بالتوازي في المكان، في عملية معقدة داخل قطاع غزة".

وخطط لهذه العملية، بحسب بيان الجيش، "على مدار أسابيع طويلة، وفي إطار ذلك علمت استخبارات الشاباك عن وضع المختطفين ومكانهم، وعندما كانت الظروف متاحة لتنفيذ العملية، باشروا بها وهو ما حدث صباح اليوم".

ووفقا للتقارير بوقت سابق في غزة فإن "قوة خاصة للجيش الإسرائيلي حاصرت بمرافقة نيران مروحيات ومقاتلات مبنى قرب مستشفى العودة في مخيم النصيرات وتواصل تبادل إطلاق النار لساعات".

المصدر: I24