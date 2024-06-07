مفاجأة من العيار الثقيل.. منتخب إيسلندا يروض "الأسود الثلاثة" (فيديو)

فجر المنتخب الإيسلندي مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإنجليزي في عقر داره (1-0) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، استعدادا لبطولة "يورو 2024" في ألمانيا.

ويدين منتخب إيسلندا بالفضل في انتصاره للاعبه يون داغور ثورستينسون، الذي احرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 12 من زمن اللقاء على ملعب "ويمبلدون" الشهير، بالعاصمة لندن.

L’Islande 🇮🇸 mène 1-0 face à l’Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en amical. 😳



But de Jón Dagur Thorsteinsson.



🎥 @lachainelequipe

pic.twitter.com/cOZfFfPlYG — Actu Foot (@ActuFoot_) June 7, 2024

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وجاءت خسارة منتخب "الأسود الثلاثة" بعد فوزه على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بثلاثة في المواجهة الودية أيضا، التي جمعتهما مساء يوم الاثنين الماضي.

وسيستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في بطولة "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2024، بمواجهة نظيره الصربي يوم الأحد 16 يونيو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي سلوفينيا والدنمارك.

المصدر: RT