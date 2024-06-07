 
مباشر

مفاجأة من العيار الثقيل.. منتخب إيسلندا يروض "الأسود الثلاثة" (فيديو)

الرياضة

مفاجأة من العيار الثقيل.. منتخب إيسلندا يروض
AFP /HENRY NICHOLL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp61

فجر المنتخب الإيسلندي مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإنجليزي في عقر داره (1-0) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، استعدادا لبطولة "يورو 2024" في ألمانيا.

ويدين منتخب إيسلندا بالفضل في انتصاره للاعبه يون داغور ثورستينسون، الذي احرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 12 من زمن اللقاء على ملعب "ويمبلدون" الشهير، بالعاصمة لندن.

إقرأ المزيد
مدرب البرتغال يكشف للملأ انطباعه عن رونالدو بعد حوار مفتوح
مدرب البرتغال يكشف للملأ انطباعه عن رونالدو بعد حوار مفتوح
إقرأ المزيد
القلب النابض.. إريكسون يقود الدنمارك للفوز على السويد (فيديو)
القلب النابض.. إريكسون يقود الدنمارك للفوز على السويد (فيديو)

وجاءت خسارة منتخب "الأسود الثلاثة" بعد فوزه على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بثلاثة في المواجهة الودية أيضا، التي جمعتهما مساء يوم الاثنين الماضي.

وسيستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في بطولة "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2024، بمواجهة نظيره الصربي يوم الأحد 16 يونيو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي سلوفينيا والدنمارك.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي