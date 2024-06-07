القبض على نجل فنان مصري مشهور بسبب إسرائيل

كشف الفنان المصري عمرو واكد أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على نجله، وذلك خلال مشاركته في مظاهرة مناهضة لإسرائيل، وداعية لوقف إطلاق النار بغزة.

بالأمس الشرطة الفرسية القت القبط على ٥٠ قاصر فرنسي كانوا يتظاهروا ضد الابادة في غزة. ابني واحد منهم، وما زال محبوس حتى هذه اللحظة.

الحكومة الفرنسية تقبض على القصر من اهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات.

هذه ليست النهاية. — Amr Waked (@amrwaked) June 7, 2024

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وشارك الممثل عمرو واكد تفاصيل القبض على نجله، حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: بالأمس الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 50 قاصرا فرنسيا كانوا يتظاهرون ضد الإبادة في غزة، ابني واحد منهم، وما زال محبوس حتى هذه اللحظة.

وأضاف الفنان عمرو واكد: الحكومة الفرنسية تقبض على القصر من أهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات.

وخلال الفترة الأخيرة، شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الفنان عمرو واكد، بعد أن ادعى أن حضارة مصر مبنية على السحر، وهو الأمر الذي جعله يقع في مرمى الانتقادات والهجوم.

وكتب عمرو واكد تغريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X، تويتر مسبقا، قال فيها: حضارة مصر القديمة كلها مبنية على السحر فقط، نعم التاريخ بيقول إنه فعال على مستوى شعبوي.

المصدر: RT