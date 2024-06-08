"تايمز" تكشف تفاصيل جديدة حول إقالة زالوجني من منصب القائد الأعلى للقوات الأوكرانية

كتبت صحيفة "تايمز" أن رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك يقف خلف مسألة إقالة فاليري زالوجني من منصب القائد الأعلى للقوات الأوكرانية في فبراير 2024.

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وقالت الصحيفة: "يتهم المسؤلون العسكريون (الأوكرانيون) يرماك البالغ من العمر 52 عاما بأنه قام بتنظيم إقالته (فاليري زالوجني) من منصب القائد الأعلى للقوات الأوكرانية في فبراير الماضي".

ونقلت عن مسؤولين عسكريين أوكرانيين أن يرماك كان يعتبر زالوجني منافسا رئيسيا له.

كما يتهمون يرماك بالتورط في إقالة وزير البنية التحتية الأوكراني السابق ألكسندر كوبراكوف.

وأعلن فلاديمير زيلينسكي في 8 فبراير الماضي تعيين ألكسندر سيرسكي بمنصب القائد الأعلى للقوات الأوكرانية بدلا من فاليري زالوجني. وقبل هذا التعيين كان سيرسكي يحتل منصب قائد القوات البرية الأوكرانية.

وكتبت وسائل الإعلام الأوكرانية في خريف 2023 عن وقوع خلاف مزعوم بين زيلينسكي وزالوجني. من جهتها كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن زالوجني قد يمثل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر أن يبدأ حياته السياسية.

المصدر: نوفوستي