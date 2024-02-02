"واشنطن بوست": أوكرانيا أبلغت واشنطن بقرار زيلينسكي إقالة قائد القوات المسلحة

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة بأن السلطات الأوكرانية أبلغت البيت الأبيض بقرار الرئيس فلاديمير زيلينسكي إقالة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن المسؤولين في البيت الأبيض لم يؤيدوا أو يعارضوا القرار، مشيرين إلى أن هذا قرار سيادي للرئيس زيلينسكي.

ويشار إلى أن القرار لم يصدر رسميا بعد، ولا يزال مجهولا متى قد يحدث ذلك.

ورجحت الصحيفة أن قرار إقالة زالوجني، الرجل الذي يتمتع بشعبية كبيرة في المجتمع الأوكراني، قد يؤثر على معنويات العسكريين وثقة المانحين الغربيين الذين يدعمون أوكرانيا.

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ويأتي ذلك على خلفية التسريبات الصحفية حول خلافات بين زيلينسكي وزالوجني بشأن عدد من المسائل العسكرية، بما فيها ضرورة تعبئة نحو 500 ألف شخص جديد في صفوف الجيش من أجل تحقيق مكاسب في ميدان القتال، الأمر الذي لم يرغب زيلينسكي في الإقدام عليه نظرا التداعيات السياسية المحتملة لمثل هذا القرار.

ومن بين المرشحين المحتملين لتولي منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ذكرت التقارير الإعلامية رئيس الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف وقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي.

وفي هذا السياق نشر زالوجني يوم الخميس مقالا له في موقع شبكة "سي إن إن"، انتقد فيه عجز السلطات الأوكرانية عن زيادة عدد الأفراد في القوات المسلحة، ودعا إلى تطوير القدرات التقنية للقوات الأوكرانية، وخصوصا في مجال الطائرات المسيرة.

وعلى خلفية التقارير الإعلامية عن إقالة زالوجني نفت الرئاسة الأوكرانية رسميا صحة هذه المعلومات.

المصدر: "واشنطن بوست"