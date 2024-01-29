الرئاسة الأوكرانية تنفي إقالة زالوجني

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صحة المعلومات حول إقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وقال المتحدث سيرغي نيكيفوروف في حديث لصحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية، يوم الاثنين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "بالتأكيد لا. الرئيس لم يقل القائد العام".

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وقبل ذلك نفت وزارة الدفاع الأوكرانية صحة التقارير عن إقالة زالوجني من منصبه.

ويأتي ذلك على خلفية نشر عدد من المصادر تقارير إقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر العضو في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو أنه تم إبلاغ زالوجني بإقالته، لكن المرسوم الرسمي بهذا الشأن لم يصدر بعد.

كما تناقل عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية المعلومات عن إقالة زالوجني.

المصدر: وكالات