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زيلينسكي يكشف لبايدن تفاصيل من ساحة المعركة ويرفض مشاركتها مع وسائل الإعلام

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زيلينسكي يكشف لبايدن تفاصيل من ساحة المعركة ويرفض مشاركتها مع وسائل الإعلام
Globallookpress Presidential Office of Ukraine
فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في باريس، أنه يريد إبلاغه "ببعض التفاصيل من ساحة المعركة" التي لا يريد مشاركتها مع الصحفيين.

وقال زيلينسكي: "أريد اليوم أن أتحدث عن تعزيز مقاطعة خاركوف. لا أريد مشاركة كل التفاصيل مع الصحافة، اعذروني، ​​لكنني أعتقد أن هناك بعض التفاصيل من ساحة المعركة التي عليكم (بايدن) أن تسمعوها منا".

وسمحت الإدارة الأمريكية للأوكرانيين الأسبوع الماضي باستخدام الأسلحة المرسلة إليهم ضد أهداف على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

ووصف نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي في أوائل شهر مايو الماضي وضع القوات الأوكرانية بأنه صعب كما كان الحال في الأيام الأولى من العملية الخاصة، ولم يستبعد أن يزداد الوضع سوءا.

المصدر: "نوفوستي"

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