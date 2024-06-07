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وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تصريحات "مثيرة" من اجتماع هيئة الأركان: جنرالات يطالبون باستقالة هاليفي

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وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تصريحات
AFP
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كشفت وسائل إعلام عبرية عن تصريحات "مثيرة" من اجتماع هيئة الأركان المشتركة، تشير إلى مطالبات باستقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

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وقالت "معاريف" إنه "يبدو أن حتى كبار القادة العسكريين ليسوا هادئين، فقد تم الكشف عن تصريحات مثيرة هذا المساء في "القناة 12" من اجتماع هيئة الأركان المشتركة، حيث يبدو أن كبار أعضاء الجيش يلمحون إلى أن على رئيس الأركان هرتسي هاليفي، إخلاء مقعده".

ونقل عن أحد الجنرالات قوله في اجتماع هيئة الأركان العامة: "هناك قيمة تسمى المسؤولية..الكلمة لها معنى ويتبعها قاعدة..بعد تحمل المسؤولية قم بالخطوة.. نحن بحاجة إلى ممارسة مسؤوليتنا".

كما قال أحدهم: "هناك الكثير من الإنجازات التكتيكية التي لا تترجم إلى إنجازات استراتيجية".

في حين نُقل عن رئيس الأركان قوله ردا على ذلك: "نحن بحاجة إلى أن نكون متحدين ومحاصرين وأن نكون مستعدين للشمال".

يذكر أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية لفتت إلى إن هناك تراجعا كبيرا في معنويات القوات الإسرائيلية العاملة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مقاتلي حماس لن يتوقفوا عن القتال في الفترة القريبة.

المصدر: "معاريف"

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