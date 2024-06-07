 
مباشر

ولي العهد السعودي على قائمة المدعوين لقمة مجموعة السبع

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي على قائمة المدعوين لقمة مجموعة السبع
Gettyimages.ru
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp5c

قال مسؤولون يوم الجمعة إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان سينضم إلى ما لا يقل عن 12 من رؤساء الدول والحكومات المدعوين للمشاركة في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد
ميلوني تؤكد مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة الـ 7
ميلوني تؤكد مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة الـ 7

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن قائمة الزعماء الذين دعتهم جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية "طويلة على غير عادة وتعكس رغبة إيطاليا في توسيع آفاق مجموعة السبع التي تضم دولا غنية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي".

وقال مسؤول كبير طلب عدم نشر اسمه: "تجمع مجموعة السبع دولا متشابهة التفكير في ما يتعلق بالمبادئ والمعايير الأساسية، لكنها ليست مغلقة مثل الحصن. إنها منفتحة على العالم".

ونشر دبلوماسيون قائمة بالشخصيات المتوقع حضورها في التجمع الذي يستمر من 13 إلى 15 يونيو، ومن بينهم زعماء الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا والجزائر وكينيا وموريتانيا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي