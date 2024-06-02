ميلوني تؤكد مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة الـ 7

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مشاركة فلاديمير زيلينسكي في قمة قادة دول مجموعة الـ 7، التي ستعقد في 13 -15 يونيو في إيطاليا.

وقالت ميلوني إنه تمت دعوة 15 دولة ومنظمة من خارج المجموعة إلى القمة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "نوفا".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يوقع زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية أمنية ثنائية على هامش قمة قادة مجموعة الـ 7 في يونيو في إيطاليا قبل أيام قليلة من "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا.

وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تعتزم المشاركة في المؤتمر بسويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

كما وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المؤتمر القادم بشأن أوكرانيا في سويسرا بأنه مجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة.

المصدر: نوفا