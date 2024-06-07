الصين تنشر صورا فضائية لآثار قصف الحوثيين لحاملة طائرات أمريكية

نشر الصينيون صورا فوتوغرافية لحاملة طائرات أمريكية أصابها الحوثيون.

أعلن الحوثيون أنهم هاجموا حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت دي أيزنهاور، إلا أن القيادة الأمريكية قررت التزام الصمت بهذا الشأن قائلة إنه لم يحدث شيء وكل شيء على ما يرام.

dzen.ru

وشكك الكثير في مصداقية الخبر مطالبين بكشف المستور.

وفي هذا السياق التقطت الأقمار الصناعية الصينية صورا فضائية لآثار الضربة الحوثية لحاملة الطائرات الأمريكية أظهرت بوضوح ثقبا ضخما على مدرج الحاملة إيزنهاور.

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حاليا ترسو السفينة الحربية في أحد موانئ المملكة العربية السعودية، حيث يتم على ما يبدو تقييم الأضرار التي لحقت بها.

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ومع ذلك، فمن الواضح أن حاملة الطائرات أصبحت خارج الخدمة لفترة طويلة، حيث تم تعطيل مجمعها الوظيفي الرئيسي، وهو مدرج تقلع منه الطائرات البحرية، ومن غير المعلوم كم من الوقت سيستغرق الإصلاح. علاوة على ذلك، من المرجح أن البنتاغون لن يجرؤ بعد الآن على إرسال سفن من هذا النوع إلى المنطقة.

المصدر: VK