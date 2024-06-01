الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية وحاملة الطائرات "إيزنهاور" في البحر الأحمر (فيديو)

أعلن الحوثيون مساء السبت استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" واستهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر إضافة إلى استهداف 4 سفن أخرى.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد وردا على العدوانِ الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات اليمنية 6 عمليات عسكرية".

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وأفاد العميد يحيى سريع بأن العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات.

وأشار إلى أن العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين منها سفينة "MAINA" والتي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي.

أما العملية الثالثة استهدفت سفينة "ALORAIQ" في المحيط الهندي، والعملية الرابعة استهدفت سفينة "ABLIANI" في البحر الأحمر.

وأكد أن العمليات حققت أهدافها بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن إسنادا لإسرائيل، مؤكدا أنهم لن يوقفوا عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أن الحوثيين أطلقوا الجمعة طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية مضادة للسفن، عقب غارات أمريكية وبريطانية على مواقع تابعة لهم في أجزاء مختلفة من اليمن.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" إنها اعترضت الجمعة 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، 3 في البحر الأحمر وواحدة في خليج عدن، وإن طائرة خامسة من دون طيار تحطمت في البحر.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الحوثيين أطلقوا أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن "من دون التسبب بأي إصابات أو أضرار".

وأعلن الحوثيون في وقت سابق الجمعة، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر، ردا على الغارات الأمريكية والبريطانية ليل الخميس / الجمعة على مواقع لهم أسفرت عن مقتل 16 شخصا وجرح 40 على الأقل، في حصيلة للضحايا هي الأكبر التي يعلنها الحوثيون منذ أن بدأت الولايات المتحدة في يناير على رأس تحالف عسكري، شن ضربات ضد مواقعهم لتقويض قدراتهم على استهداف حركة الملاحة البحرية.

المصدر: RT