القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون يطلقون 5 مسيرات وصاروخين باليستيين بالبحر الأحمر وخليج عدن

أعلن الجيش الأمريكي أن الحوثيين أطلقوا الجمعة طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية مضادة للسفن، عقب غارات أمريكية وبريطانية على مواقع تابعة لهم في أجزاء مختلفة من اليمن.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" إنها اعترضت الجمعة 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، 3 في البحر الأحمر وواحدة في خليج عدن، وإن طائرة خامسة من دون طيار تحطمت في البحر.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الحوثيين أطلقوا أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن "من دون التسبب بأي إصابات أو أضرار".

تحديث من القيادة المركزية الأمريكية ليوم 31 مايو/ آيار



في يوم 31 مايو/آيار، حوالي الساعة 1:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرة بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن بأتجاه البحر الأحمر. تحطمت الطائرة بدون طيار في البحر الأحمر دون الإبلاغ… pic.twitter.com/hhRaTlwyk7 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 1, 2024

وأعلن الحوثيون في وقت سابق الجمعة، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر، ردا على الغارات الأمريكية والبريطانية ليل الخميس/ الجمعة على مواقع لهم أسفرت عن مقتل 16 شخصا وجرح 40 على الأقل، في حصيلة للضحايا هي الأكبر التي يعلنها الحوثيون، منذ أن بدأت الولايات المتحدة في يناير على رأس تحالف عسكري، شن ضربات ضد مواقعهم لتقويض قدراتهم على استهداف حركة الملاحة البحرية.

منذ نوفمبر، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتشن القوات الأمريكي والبريطانية منذ 12 يناير ضربات على مواقع للحوثيين، فيما ينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على مواقع تابعة للحوثيين.

المصدر: RT