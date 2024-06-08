دراسة تجد فوائد للفياغرا على الدماغ.. فما هي؟

وجدت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، أن الفياغرا (تسمى سيلدينافيل أيضا) تعزز وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالخرف.

وقدّم فريق البحث عقار الفياغرا (المستخدم عادة لعلاج ضعف الانتصاب) للمشاركين في الدراسة، و"سيلوستازول" (دواء مشابه) ودواء وهمي، على مدى 3 أسابيع بترتيب عشوائي.

ووجد الباحثون أن الفياغرا تزيد من تدفق الدم في كل من الأوعية الدماغية الكبيرة والصغيرة، كما يحد كل من الفياغرا و"سيلوستازول" من مقاومة الأوعية الدموية في الدماغ.

وتسبب الفياغرا آثارا جانبية أقل مقارنة بالسيلوستازول، خاصة مع انخفاض معدل الإصابة بالإسهال.

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وأوضح الفريق أن الدراسة قد تُحدث تحولا في العلاج والوقاية من الخرف الوعائي، الناجم عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

وقال الدكتور أليستر ويب، الأستاذ المشارك في مركز Wolfson للوقاية من السكتات الدماغية والخرف في أكسفورد: "هذه أول تجربة تظهر أن سيلدينافيل يصل إلى الأوعية الدموية في الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، ما يحسن تدفق الدم. وهذا يدل على إمكانات هذا العقار الجيد والمتوفر على نطاق واسع للوقاية من الخرف، والذي يحتاج إلى اختبار في تجارب أكبر".

ويقول الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب الأكبر لتأكيد النتائج، واستكشاف إمكانات "سيلدينافيل" في الوقاية من الخرف الوعائي على نطاق أوسع.

نشرت الدراسة في مجلة Circulation Research.

المصدر: إندبندنت