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"ميلر.. أنت كاذب!".. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يتحدون المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمام منزله

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من جديد تحدى متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أمام منزله في واشنطن العاصمة اليوم الجمعة.

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وأظهرت اللقطات المتحدث الرسمي وهو يسير نحو سيارته بينما كان المتظاهرون يهتفون "رفح خط أحمر".

ورد ميلر مخاطبا المتظاهرين: "آمل أن تقولوا لحماس أن تقبل (اقتراح) وقف إطلاق النار".

جاء ذلك بعد أن قال ميلر إن لإسرائيل الحق في "محاولة استهداف هؤلاء المدنيين" في زلة واضحة خلال مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة يوم الخميس.

وكان ميلر يعلق على الغارات القاتلة التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا وسط غزة. وزعمت القوات الإسرائيلية أن "إرهابيي حماس" يتواجدون داخل المدرسة.

وهذه هي ليست المرة الأولى التي يحتج فيه مؤيدو فلسطين على ماثيو ميلر حيث تظاهروا أمام منزله منذ أيام موجهين عبارات مناهضة له.

المصدر: رابتلي

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