اعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن

اعتدى شخص مجهول على رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في العاصمة كوبنهاغن، يوم الجمعة.

وأفادت وكالة "ريتزاو" بأن الرجل اقترب من رئيسة الوزراء ووجه لها ضربة في ساحة كيولتورفيه في المدينة القديمة.

وألقت الشرطة القبض على المهاجم في مكان الحادث، دون أن تصدر أي تعليق على الفور.

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وذكر مكتب رئيسة الوزراء أنها "تشعر بالصدمة إزاء ما حدث".

ولم تعلق فريدريكسن شخصيا على الحادث. كما لم يذكر شيء عن إصابتها بأذى جراء الاعتداء.

وخلال الأيام الأخيرة كانت ميتي فريدريكسن تشارك في الحملة الانتخابية لشريكتها في الحزب كريستيل شالديموسيه التي تترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في الدنمارك يوم الأحد.

المصدر: تاس