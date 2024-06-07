 
مباشر

اعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن

أخبار العالم

اعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن
Legion-Media Kristian Tuxen Ladegaard Berg
رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp5r

اعتدى شخص مجهول على رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في العاصمة كوبنهاغن، يوم الجمعة.

وأفادت وكالة "ريتزاو" بأن الرجل اقترب من رئيسة الوزراء ووجه لها ضربة في ساحة كيولتورفيه في المدينة القديمة.

وألقت الشرطة القبض على المهاجم في مكان الحادث، دون أن تصدر أي تعليق على الفور.

إقرأ المزيد
بعد تعافيه.. رئيس وزراء سلوفاكيا يسامح مطلق النار عليه ويهاجم معارضيه بإشاعة الكراهية (فيديو)
بعد تعافيه.. رئيس وزراء سلوفاكيا يسامح مطلق النار عليه ويهاجم معارضيه بإشاعة الكراهية (فيديو)

وذكر مكتب رئيسة الوزراء أنها "تشعر بالصدمة إزاء ما حدث".

ولم تعلق فريدريكسن شخصيا على الحادث. كما لم يذكر شيء عن إصابتها بأذى جراء الاعتداء.

وخلال الأيام الأخيرة كانت ميتي فريدريكسن تشارك في الحملة الانتخابية لشريكتها في الحزب كريستيل شالديموسيه التي تترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في الدنمارك يوم الأحد.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي