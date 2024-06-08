 
مباشر

مدفيديف: منظمة سوروس التي طالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقالي "داعمة للإرهاب"

أخبار العالم

مدفيديف: منظمة سوروس التي طالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقالي
Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp8g

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المرتبطة بجورج سوروس والتي طالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر باعتقاله بالداعمة للإرهاب.

وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "كم هو جميل أن نحصل على الاعتراف بفعالية جهودنا المشتركة ضد نظام النازيين الجدد في كييف! لقد جاءت من منظمات لعينة، المنظمة غير الحكومية المملوكة للرجل العجوز المثير للاشمئزاز سوروس، الذي لجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب عملنا المتواضع. مثل هذه المنظمات غير الحكومية وأصحابها هم داعمون للإرهابيين".

وطالبت منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمول من صندوق Open Society Foundations التابع لسوروس ووزارات خارجية عدة دول غربية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق مدفيديف، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية أليكسي غروموف وبعض الصحفيين الروس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي