وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المرتبطة بجورج سوروس والتي طالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر باعتقاله بالداعمة للإرهاب.

وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "كم هو جميل أن نحصل على الاعتراف بفعالية جهودنا المشتركة ضد نظام النازيين الجدد في كييف! لقد جاءت من منظمات لعينة، المنظمة غير الحكومية المملوكة للرجل العجوز المثير للاشمئزاز سوروس، الذي لجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب عملنا المتواضع. مثل هذه المنظمات غير الحكومية وأصحابها هم داعمون للإرهابيين".

وطالبت منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمول من صندوق Open Society Foundations التابع لسوروس ووزارات خارجية عدة دول غربية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق مدفيديف، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية أليكسي غروموف وبعض الصحفيين الروس.

المصدر: RT