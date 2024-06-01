مدفيديف يعلق على دعوات مؤسسة كلوني لاعتقال الصحفيين الروس

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن دعوات مؤسسة كلوني لاعتقال الصحفيين الروس، لن تفلح بتاتا وسيقوم الصحفيون أنفسهم بالتحدث مع جورج كلوني عن "من الغسق حتى الفجر".

وأضاف مدفيديف: "قرر ممثل عديم الموهبة يدعى جورج كلوني، استخدام مؤسسته لتعقب وملاحقة الصحفيين الروس في جميع أنحاء العالم. ولكن هذه الجهود ستهدر بدون جدوى: سيجده صحفيونا المحترفون أولا. وسيتحدثون معه عن "من الغسق حتى الفجر".

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وشدد مدفيديف على أن الصحفيين الروس، يتمتعون بقدر عال من التأهيل المهني وبالدقة العملية الكبيرة.

يشار إلى أن "من الغسق حتى الفجر" (From Dusk till Dawn)‏، هو فيلم حركة ورعب تم إنتاجه في الولايات المتحدة وعرض في سنة 1996 من بطولة جورج كلوني، وكوينتن تارانتينو، وسلمى حايك.

وفي وقت سابق، قالت إحدى موظفات مؤسسة كلوني من أجل العدالة (التي أسسها الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل كلوني) إن المنظمة تريد دفع دول الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية نحو اعتقال الصحفيين الروس في الخارج الذين يغطون الأحداث في أوكرانيا بطريقة موالية لروسيا.

وتريد المؤسسة تشجيع دول الاتحاد الأوروبي على بدء محاكمة جنائية ضد الصحفيين الروس بتهمة "الدعاية الحربية".

وتعتزم أيضا تنفيذ إجراءات مماثلة ضد جميع العاملين في وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك "رؤساء التحرير وغير رؤساء التحرير"، وأولئك الذين يتحدثون "على الهواء أو على صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي".

المصدر: نوفوستي