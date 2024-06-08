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الحكم بسجن يوتيوبر مصري لتهديده وابتزازه إعلاميا شهيرا

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الحكم بسجن يوتيوبر مصري لتهديده وابتزازه إعلاميا شهيرا
Globallookpress Ralph Peters via www.imago-image
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قضت محكمة جنايات المعادي المصرية بالسجن 3 سنوات على اليوتيوبر أكرم سلام في العديد من التهم المنسوبة إليه.

ووجهت إلى سلام تهم مثل التهديد والابتزاز لإعلامي شهير وجرائم تقنية المعلومات والسبب والقذف الذي يتضمن طعنا في الأعراض.

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وحددت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر سلام في 28 مايو لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بلاغا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم، لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة السيدة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، متخصصة في المأكولات.

المصدر: "القاهرة-24"

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