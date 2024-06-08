مشهد "تدمير لامبورغيني بالألعاب النارية" قد يدخل "يوتيوبر" شهيرا إلى السجن (فيديو)

اعتقلت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الناشط على "يوتيوب" سوك مين تشوي، المعروف باسم أليكس تشوي، عقب إخراجه فيديو لإطلاق ألعاب نارية من مروحية تجاه سيارة لامبورغيني الفارهة.

وقال مكتب المدعي العام للمنطقة المركزية في كاليفورنيا إنه وجهت إلى تشوي تهمة التسبب في وضع جهاز متفجر أو حارق على متن طائرة، وذلك بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونشر تشوي في وقت سابق الذي يمتلك ما يقارب من مليون متابع على "يوتيوب" و1.2 مليون متابع على "إنستغرام"، مقطع فيديو بعنوان "تدمير لامبورغيني بالألعاب النارية" في 4 يوليو 2023.

ويظهر مقطع الفيديو الذي يبلغ طوله 11 دقيقة تقريبا، امرأتين تطلقان الألعاب النارية من المروحية باتجاه السيارة الرياضية، فيما حُذف المقطع من كافة منصات "تشوي" على مواقع التواصل.

وأوضح المدعي العام بأنه "بعد تصوير نسخة حية تحاكي مشهد لعبة فيديو خيالية، انتقل الفيديو إلى توضيح المشهد خلف الكواليس".

وتعتبر السلطات أن اللقطات تم تصويرها في يونيو 2023 في منطقة مملوكة للحكومة الفيدرالية بولاية كاليفورنيا، حيث قدم مكتب إدارة الأراضي صورا لعلامات الإطارات التي خلفتها السيارة الرياضية، وفقا للمدعين العامين.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن تشوي كان يريد عمل مقطع فيديو قصير مدته دقيقة واحدة لمروحية هجومية تطلق صواريخ (ألعاب نارية على شكل قذائف هاون) على السيارة، بينما تحاول السيارة الهرب وتفادي الصواريخ، وحسبما ورد، فقد الطيار رخصته بسبب الفيديو.

كما يتهم "تشوي" بالتصوير في منطقة دون تصريح، فيما أكد المدعون العامون أن تشوي سافر إلى لاس فيغاس لشراء الألعاب النارية، كونها غير قانونية في كاليفورنيا.

وذكرت السلطات أن "تشوي" أطلق سراحه بكفالة مالية، ومن المقرر أن يتم توجيه الاتهام إليه في الثاني من يوليو المقبل.

ووفقا للمدعين العامين، يواجه "اليوتيوبر" الشهير عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، إذا أدين بالتهم الموجهة إليه.

المصدر: "إرم"