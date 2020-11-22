التجارة العالمية: على مجموعة العشرين تمويل تجارة الدول النامية

أكد نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية آلان وولف أنه على مجموعة العشرين توفير تريليونات الدولارات من التمويل التجاري للدول النامية، لضمان تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.

وقال وولف لزعماء مجموعة العشرين: "من المهم الاستفادة من التجارة للمساعدة في ضمان الاقتصاد وتسهيل التجارة في الإمدادات الطبية الأساسية وإصلاح الإطار المؤسسي للتجارة العالمية".

وأضاف: "عندما لا تتحرك المحاصيل وتتعطل المصانع في جميع أنحاء العالم النامي سيتأخر التعافي العالمي"، مشيرا إلى أنه لا بد من النظر إلى مبادرة تمويل التجارة على أنها جزء أساسي من تحسين آفاق التعافي الاقتصادي.

وشدد وولف على أن التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية والبنوك التجارية الكبيرة سيكون ضروريا لتوفير تريليونات الدولارات من التمويل المطلوب.

المصدر: "رويترز"