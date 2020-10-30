بريطانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بمرض "كوفيد-19"

سجلت بريطانيا يوم الجمعة، 24405 حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير.

وكانت بيانات الحكومة قد أظهرت رصد 23065 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، مما يشير إلى النسق التصاعدي لعدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

وسجلت بريطانيا أيضا 274 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الأيام السبعة الأخيرة إلى 1882 حالة.

المصدر: رويترز