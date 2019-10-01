صحيفة: دوتيرتي سيبحث مع بوتين خلال زيارة إلى روسيا التعاون الدفاعي

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن، خلال زيارة إلى روسيا يجريها في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.

ووفقا لصحيفة "مانيلا بوليتين" الفلبينية، فإن دويرتي سيلتقي أيضا خلال زيارته، بممثلي قطاع الأعمال الروس لجذب الاستثمار للاقتصاد الفلبيني.

وقد زار دوتيرتي روسيا في مايو 2017، لكن بسبب تفاقم الوضع في بلاده، اضطر إلى قطع زيارته والعودة إلى الفلبين، على خلفية اشتباكات بين الجيش والمتمردين في مقاطعة مينداناو الجنوبية، ليتم بعد ذلك، تطبيق الأحكام العرفية في الجزيرة.

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المصدر: تاس