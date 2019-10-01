 
مباشر
عاجل
بيان رسمي: عدد الجرحى في احتجاجات بغداد يرتفع إلى 200 مصاب بينهم 40 من منتسبي الأجهزة الأمنية

صحيفة: دوتيرتي سيبحث مع بوتين خلال زيارة إلى روسيا التعاون الدفاعي

أخبار العالم

صحيفة: دوتيرتي سيبحث مع بوتين خلال زيارة إلى روسيا التعاون الدفاعي
Sputnik Mikhail Kliment'ev
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفلبيني رودريغو دوتيرتي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh4x

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن، خلال زيارة إلى روسيا يجريها في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.

ووفقا لصحيفة "مانيلا بوليتين" الفلبينية، فإن دويرتي سيلتقي أيضا خلال زيارته، بممثلي قطاع الأعمال الروس لجذب الاستثمار للاقتصاد الفلبيني.

وقد زار دوتيرتي روسيا في مايو 2017، لكن بسبب تفاقم الوضع في بلاده، اضطر إلى قطع زيارته والعودة إلى الفلبين، على خلفية اشتباكات بين الجيش والمتمردين في مقاطعة مينداناو الجنوبية، ليتم بعد ذلك، تطبيق الأحكام العرفية في الجزيرة.

إقرأ المزيد
مانيلا: دوتيرتي سيزور روسيا في بداية أكتوبر
مانيلا: دوتيرتي سيزور روسيا في بداية أكتوبر

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حكم مباراة سوداني يتحول لعدَّاء.. كيف حدث ذلك؟