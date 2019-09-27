مانيلا: دوتيرتي سيزور روسيا في بداية أكتوبر

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية أميليتا أكينو، إن الرئيس رودريغو دوتيرتي، سيزور روسيا في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.

وأضافت المتحدثة، أن الرئيس دوتيرتي، يعتزم المشاركة في منتدى "فالداي" وسيلقي كلمة هناك، وكذلك سيلقي محاضرة للدبلوماسيين المبتدئين الروس.

في وقت سابق أفادت الأنباء، بأن روسيا والفلبين ستوقعان على عدد من الاتفاقيات الثنائية، في مجال الثقافة والصحة والعلوم، خلال الزيارة المقبلة للرئيس الفلبيني إلى موسكو.

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في يونيو الماضي قال المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني، الجنرال خيرموجينيس إسبيرون، في حديث لمراسل وكالة "نوفوستي"، إن دوتيرتي، قد يزور روسيا في أكتوبر، لكن لم يتم تحديد موعد دقيق بعد.

وفي مايو 2017، اضطر دوتيرتي، لقطع زيارته إلى روسيا والعودة إلى بلاده بسبب الاشتباكات بين الجيش والمتمردين في مقاطعة مينداناو الجنوبية.

المصدر: نوفوستي