اكتشاف وتدمير مستودع أوكراني مفخخ يحوي أسلحة أجنبية

خلال تمشيط مواقع تركتها القوات الأوكرانية اكتشف عناصر الحرس الوطني الروسي مخبأ يحتوي أسلحة أجنبية زُرع الدخول إليه بألغام مضادة للأفراد من طراز PMN-2.

واستخدمت منظومة متعددة المستويات أثناء تفخيخ هذا المخبأ حيث تُركت بعض الأسلحة على السطح، بينما تم دفن الباقي تحت الأرض.

وخلال فحص المخبأ ضبط عناصر الحرس الوطني الروسي عبوة ناسفة محلية الصنع وهي قطعة بلاستيكية تزن 0.5 كجم مع كرات معدنية، وطائرة مسيرة هجومية مع شحنة جاهزة للتفجير، وخمس قاذفات قنابل يدوية أجنبية الصنع، وأربع طلقات لقاذفة آر بي جي، وثماني عشرة قنبلة يدوية بصمامات، وثلاثة ألغام مضادة للأفراد ولغما مضادا للدبابات، وطلقات لقاذفة قنابل يدوية أجنبية الصنع، وست قنابل مولوتوف وأكثر من ثلاث آلاف طلقة لأسلحة رشالة فردية، بما فيها أسلحة تابعة لدول الناتو.

المصدر: RT