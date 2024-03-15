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إجلاء مهاجرين مصابين جوا من سفينة الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط

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نظم طاقم مروحية تابعة لخفر السواحل الإيطالي، يوم الخميس، عملية إجلاء مهاجرين فقدا الوعي وكانا يحتجان في رعاية طبية عاجلة، من سفينة إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

وقام خفر السواحل بانتشالهما من سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" ونقلهما جوا على متن المروحية. 

ورصدت سفينة أوشن فايكنج التابعة للمنظمة الخيرية الأوروبية الزورق وعلى متنه 25 شخصا في حالة خطيرة. وأفاد ناجون بأن حوالي 60 شخصا لقوا حتفهم خلال اللجوء إلى أوروبا عبر البحر.

المصدر: AP

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