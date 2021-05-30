تعرف على حيوانات الليمور الراقصة في حديقة حيوان تشيستر البريطانية

استقبلت حديقة حيوان تشيستر اثنين من السكان الجدد يوم الخميس، وهما زوج من حيوانات الليمور كوكريل سيفاكا، وموطنه الأصلي مدغشقر.

ويمكن رؤية الحيوانان وهما يقفزان بشكل طريف في المكان.

والحيوانان، أنثى تدعى بياتريس، وذكر يدعى إليوت، يبلغان من العمر 8 سنوات، تم تبنيهما ونقلهما من منزلهما السابق في الولايات المتحدة.

وتشتهر حيوانات الليمور بحركات القفز، التي تشبه الرقص، وستساعد هذه الخطوة على حماية هذا النوع من خطر الانقراض من خلال الانضمام إلى برنامج تربية الحفظ.

ويمكن العثور على الليمور فقط في البرية في مدغشقر، ومع ذلك، فإن 94 في المائة من أكثر من 100 نوع من حيوانات الليمور، الموجودة في الجزيرة، معرضة حاليًا للانقراض.

المصدر: رابتلي