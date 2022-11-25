المدرعات المدولبة الأجنبية الصنع تعجز عن مواجهة الطين الأوكراني

أعلن نائب إدارة محافظة زابزروجييه الروسية، فلاديمير روغوف، أن المعدات الحربية المدولبة التي سلّمها الغرب لأوكرانيا لا جدوى لها في ظروف طقس الخريف.

وذلك من ناحية مشاركتها في العمليات الحربية في المحافظة. فقد اضطر الأخصائيون الأوكرانيون إلى إخضاعها لإصلاح عاجل.

rg.ru

وقال:"إن غالبية المعدات الحربية الأجنبية الصنع، بما فيها ناقلات الأفراد المدرعة الفرنسية والبريطانية والإيطالية والتركية قد أرسلت إلى معامل الإصلاح لتزويدها بعجلات إضافية قادرة على السير في طرق غير معبدة ومواجهة الطين الأوكراني الذي يمنع المركبات الأوكرانية الأجنبية الصنع من الحركة بعد هطول الأمطار الغزيرة".

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وحسب الموظف فإن هذا الأمر يعطي بعض الافضليات للجيش الروسي الذي ينفّذ العملية العسكرية الخاصة في جنوب أوكرانيا.

جدير بالذكر أن مدرعات VAB الفرنسية و International MaxxPro الأمريكية الصنع صارت تواجه مشاكل كثيرة في مواجهة الطين الذي ظهر على الطرق بعد سقوط الأمطار الغزيرة في جنوب أوكرانيا. ولا يكمن جوهر المشكلة في كفاءة السائقين بل في نوعية العجلات التي تزوّد بها تلك المدرعات التي هي مخصصة للسير على الطرق بالقرب من مرسيليا أو في المستعمرات الإفريقية السابقة، ولا تصلح للسير في سهوب أوكرانيا في موسم الخريف المتأخر. لذلك تغرق تلك المدرعات في الأوحال الأوكرانية وتعرقل تقدم أرتال المعدات الحربية التابعة لجيش نظام كييف.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن حماية المدرعات الأوكرانية المذكورة من الألغام ضعيفة جدا، ما يتسبب في تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات الحربية.

صدر: روسيسكايا غازيتا