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الجيش الأوكراني يستخدم رشاشات من صناعة منتصف القرن الـ20 لمكافحة الدرونات الروسية

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الأوكراني يستخدم رشاشات من صناعة منتصف القرن الـ20 لمكافحة الدرونات الروسية
guns.allzip.org
صورة أرشيفية
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فاجأت القوات المسلحة الأوكرانية الجميع باستخدامها سيارة محلية الصنع زوّدت برشاشات "مكسيم" سوفيتية الصنع يعود تصميمها إلى أربعينيات وثلاثينيات القرن الـ20.

وقد نشرت شبكات التواصل الاجتماعي صورا فوتوغرافية لنموذجيْن من هذا السلاح المحلي حيث يعود أحدهما إلى الثلاثينيات وثانيهما، الذي يتصف بثقب مميز على ماسورة الرشاش، إلى الأربعينيات.

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وتم تصنيع منصة لكل من الرشاشيْن محليا لتنصب في صندوق كل سيارة.

يذكر أن الجيش الأوكراني سبق له أن كشف عن سيارات بيك آب قديمة أمريكية ويابانية الصنع أنتجت في القرن العشرين، فضلا عن  سيارات "فولغا " (غاز – إم-21) وبيك آب "موسكفيتش" وسيارات رباعية الدفع من طراز "لواز – 969 إم " سوفيتية الصنع نصبت على كلها رشاشات ثقيلة متعددة المواسير.

وقال بعض الخبراء الأوكرانيين إن كل تلك المنصات الذاتية الحركة يمكن استخدامها ضد المسيرات. لكن  البعض الآخر يعتقد أن تلك الأسلحة المحلية الصنع لا تصلح إطلاقا  لمكافحة مسيّرات "غيران" الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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