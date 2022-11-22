اكتشاف حفرية جديدة لديناصور يشبه الطيور في الصين مع بقايا ضفدع في معدته

اكتشف العلماء ديناصورا شبيها بالطيور عاش قبل نحو 120 مليون سنة في الصين الحديثة في بقايا أمعائه هيكل عظمي جزئي لضفدع قديم.

ويقول العلماء، بمن فيهم باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية، إن الديناصور المسمى Daurlong wangi كان نوعا من الديناصورات المتوسطة الحجم، هو الدروميوصوريداي (dromaeosauridae)، وهي مجموعة من الديناصورات المفترسة الشبيهة بالطيور.

New dromaeosaurid Daurlong wangi, with preserved feathers and potentially intestinal remnants: https://t.co/ETrnptDtsx#dinosaurspic.twitter.com/h7BOPxUmQ1 — Alberta Claw (@albertonykus) November 19, 2022

ويقول العلماء إن هذا النوع يتغذى في المقام الأول على الأسماك والثدييات والديناصورات الأخرى.

عاش الديناصور خلال فترة العصر الطباشيري المبكر، منذ نحو 145 إلى 100 مليون سنة، وكان هذا المخلوق جزءا من "جيهول بيوتا" (Jehol Biota)، وهو نظام بيئي يصف الأراضي والمياه العذبة والكائنات الحية في العصر الطباشيري، في ما يعرف اليوم بشمال شرق الصين، وفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة Scientific Reports.

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وفي بقايا الديناصور، وجد العلماء أيضا "طبقة مزرقّة كبيرة" في البطن، تمثل إحدى المرات القليلة التي تظهر فيها بقايا الأمعاء بين هذه الديناصورات.

وقال زوري وانغ، من معهد الجيولوجيا في الأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية: "الدروميوصوريداي عبارة عن مجموعة من الديناصورات ذوات الأرجل، الصغيرة إلى متوسطة الحجم والمعروفة من العصر الطباشيري في نصفي الكرة الأرضية".

وأضاف الدكتور وانغ: "لقد وفرت نباتات جيهول الحيوية المبكرة من العصر الطباشيري من شمال شرق الصين تنوعا غنيا من الدروميوصوريداي، معظمها يشير إلى الخاطفات الصغيرة (Microraptorinae)".

وفي الدراسة، وصّف العلماء أنواع الديناصورات بناء على هيكل عظمي مكتمل تقريبا تم العثور عليه في Pigeon Hill في تكوين Longjiang في منغوليا الداخلية.

وقالوا: "إن النمط الكلي لـ Daurlong wangi عبارة عن هيكل عظمي مكتمل تقريبا ومفصل يبلغ طوله نحو 1.5 متر".

ووجد العلماء أيضا هيكلا عظميا جزئيا لضفدع قديم ضمن محتويات أمعائه، ما يمثل أول حالة لحفظ الأمعاء في ديناصور يرتبط ارتباطا وثيقا بالطيور.

وقالوا: "يمكن استنتاج إعادة بناء الجهاز الهضمي في الأنواع المنقرضة، بما في ذلك الديناصورات، بشكل غير مباشر من بقايا محتوى الأمعاء".

وأضاف العلماء: "تُظهر عينة Daurlong wangi الحالة الأولى للحفاظ على الأمعاء في سلالة ثيروبود قريبة جدا من أسلاف الطيور".

المصدر: إندبندنت