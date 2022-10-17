الصين تطور منظومة فريدة لإنزال الروبوتات القتالية من الجو

كشفت China Kestrel Defens الصينية عن منظومة فريدة تعتمد فيها الدرونات لإنزال الروبوتات القتالية من الجو.

وتبعا للمعلومات التي وردت في شبكة Weibo الصينية فإن "منظومة Blood Wing تضم طائرات مسيرة مروحية، ويثبت على هذه الطائرات روبوتات قتالية مسلحة على هيئة كلاب آلية تشبه روبوتات Spot التي تنتجها Boston Dynamic".

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وتبعا لمطوري هذه المنظومة "يمكن من خلال هذه الطريقة إنزال الروبوتات القتالية خلف خطوط العدو، أو استعمال الدرونات لإنزال الروبوتات على أسطح المباني أو الأماكن المرتفعة التي يتم منها إطلاق النيران المعادية".

ولم تذكر الشركة فيما إذا كانت لديها حاليا عينات تجارية من منظومات " Blood Wing"، أم أنها استعرضت هذه المنظومات كمجرد مفهوم تكتيكي للعمليات العسكرية.

المصدر: فيستي