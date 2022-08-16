منتدى "الجيش-2022" يكشف عن كلب روبوتي للأعمال العسكرية! (فيديو)

كشف المصممون الروس خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن روبوت على هيئة كلب يمكن استخدامه في الإنقاذ والاستطلاع والمهام العسكرية.

وحول الموضوع قال ممثلو شركة " Intellect Machine" الروسية التي تعمل في مجالات تطوير الروبوتات والأسلحة والذكاء الاصطناعي " من المجمع الروبوتي M-81 يمكن الاعتماد عليه في الأغراض المدنية كمهمات الإنقاذ والاستطلاع في مناطق الكوارث وتوصيل المساعدات والأدوية لتلك المناطق، وفي الوقت نفسه يمكن استعمال هذا الروبوت للأغراض العسكرية فهو قادر على إطلاق النيران وتحديد الأهداف، ويمكن استعماله في مهمات الاستطلاع والدوريات، وفي عمليات نقل الأسلحة والذخيرة".

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وأشار ممثلو الشركة إلى "أن روبوتاتهم من هذا النوع استمدت بعض مزاياها المميزة من عالم الحيوان لتكون قادرة على القيام بمهام معينة، ولهذا السبب فهي تشبه الكلاب بعض الشيء، وأن شركة Intellect Machine تعتزم إنشاء مجمع لإنتاج هذه الروبوتات في روسيا".

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: وكالات روسية