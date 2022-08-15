أبرز الأسلحة التي كشفت عنها روسيا في اليوم الأول من منتدى "الجيش-2022"

كشف منتدى "الجيش-2022" خلال يومه الأول عن العديد من الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة، والتي كان من ضمنها أسلحة متطورة ستعزز القدرات الهجومية والدفاعية للجيش الروسي.

ومن بين أبرز المعروضات في المنتدى كانت عربة BMP-3 الروبوتية المدرعة التي صممتها شركة "سيغنال التابعة لـ "روستيخ".

ولم يكشف مصممو هذه المدرعة خلال المنتدى عن مواصفاتها التقنية الكاملة، لكنهم أشاروا إلى أنها مجهزة بأحدث الأسلحة وتقنيات الرصد والتعقب البصرية والحرارية التي تمكنها من رصد مختلف أنواع الأهداف وتعقبها لحماية المنشآت العسكرية وتجعلها قادرة على العمل في مختلف ميادين القتال.

ومن بين المعروضات البارزة في المنتدى أيضا ظهر صاروخ Kh-69 "خا-69" الروسي المجنح، والقادر تبعا لمطورية على تدمير مختلف أنواع الأهداف الأرضية المموهة التي يصعب تعقبها عبر التقنيات البصرية أو الأهداف المحمية بمنظومات تشويش إلكترونية.

ويمكن إطلاق هذا الصاروخ من المروحيات أو الطائرات المقاتلة، كما يمكنه التحليق بسرعات تتراوح ما بين 700 -1000 كلم/سا، وإصابة أهداف على بعد 290 كلم.

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وكشفت " شركة الصناعات الصاروخية التكتيكية" الروسية خلال المنتدى أيضا عن طوربيدات ET-1E الكهربائية الجديدة، القادرة على إصابة مختلف أنواع الأهداف البحرية فوق سطح الماء وتحته، وعلى مسافات تصل إلى 18 كلم.

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وجهزت هذه الطوربيدات بتقنيات حديثة تمكنها من إصابة أهدافها حتى عندما تتعرض للتشويش، كما يمكنها العمل في المياه الضحلة وتحت الجليد، والحركة بسرعات تتراوح ما بين 30 و50 عقدة بحرية.

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا