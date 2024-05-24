موقف لياو من الانضمام إلى الهلال السعودي هذا الصيف

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي الهلال بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، سيعمل على استقطاب البرتغالي رافائيل لياو مهاجم ميلان الإيطالي، إلى صفوفه في الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "O Jogo" البرتغالية، في تقرير لها إلى أن نادي الهلال مهتم بالتعاقد مع رافائيل لياو لدعم صفوف الفريق قبل المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بينما قال الإعلامي الإيطالي رودي جاليت عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن رافائيل لياو ليس لديه أي نية للرحيل عن صفوف ميلان هذا الصيف.

وقال جاليت، أن رافائيل لياو سعيد في ميلان وملتزم بمشروع النادي سواء في الحاضر أو المستقبل، وذلك رغم اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.

🚨‼️ Rafael #Leao has no intention of leaving #ACMilan this summer.



🎯 Despite the interest of many clubs, the 🇵🇹 LW is happy in Milan and is fully committed to the 🔴⚫'s project, both in the present and in the future. 🐓⚽ @_manudeolmedoo_#Transferspic.twitter.com/Iy479nQwDf — Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 24, 2024

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وكان رافائيل لياو قد انضم إلى صفوف فريق ميلان في عام 2019، قادما من نادي ليل الفرنسي، وقد تم تجديد عقده الصيف الماضي، ليستمر بقميص الفريق الإيطالي حتى يونيو 2028.

وكشفت تقارير صحفية، عن وجود شرط جزائي في عقد المهاجم البرتغالي، تبلغ قيمته 175 مليون يورو، والذي يمتد حتى عام 2028 مع الفريق الإيطالي.

وشارك رافائيل لياو، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، في 46 مباراة مع فريق ميلان هذا الموسم بكافة البطولات، سجل خلالها 14 هدفا، إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

المصدر: تقارير صحفية