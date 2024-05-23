الشرط الجزائي يقدر بـ175 مليون يورو.. الهلال السعودي يخطط لحسم صفقة كبيرة من ميلان

أفادت صحيفة "O Jogo" البرتغالية، بأن نادي الهلال بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، يخطط للتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير محلية وأجنبية، تخطط إدارة الهلال لإبرام عدة صفقات مدوية في الصيف المقبل، وخاصة على مستوى خط الهجوم، للمنافسة على بطولة كأس العالم للأندية 2025، رغم وجود أسماء مميزة، مثل الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، والثلاثي البرازيلي البرازيلي نيمار دا سيلفا ومالكوم وميشيل ديلغادو، وغيرهم.

وأوضحت صحيفة "O Jogo" أن: "أنطونيو لياو والد اللاعب سيقود المفاوضات بنفسه حيث سيتواجد في المملكة العربية السعودية بنهاية هذا الأسبوع للحديث عن صفقة محتملة مع الهلال".

وأشارت الصحيفة إلى أن: "المفاوضات ستتم بمساعدة الوسيط البرتغالي ماريو روي المرتبط بالسوق السعودي فيما يتعلق بالانتقالات، حيث سبق وأن أكد دوره في جلب نيمار إلى الهلال وأوتافيو مع النصر".

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وبحسب مصادر الصحيفة البرتغالية، فإن البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس (69) المدير الفني للهلال، وافق على التعاقد مع لياو من أجل تقوية الفريق وتحقيق إنجاز غير مسبوق لناد عربي على مستوى كأس العالم للأندية.

وسيتعين على الهلال دفع الشرط الجزائي في عقد لياو مع ميلان والمقدر بـ175 مليون يورو، ولكن "الزعيم" قد يتقدم بعرض قوي "للروسونيري" بهدف السماح للنجم البرتغالي بالرحيل، وفقا لما أوضحته الصحيفة.

ويعد لياو هو النجم الأول لميلان، حيث سجل 14 هدفا وصنع مثلها في 40 مباراة خاضها بمختلف مسابقات الموسم الحالي (2023-2024).

يذكر أن رافائيل لياو (24 عاما) يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية على رأسها باريس سان جيرمان وتشيلسي، بحسب بعض التقارير الصحفية.

المصدر: وسائل إعلام