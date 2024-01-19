موهبة التنس الروسية البالغة 16 عاما تستمر في إحداث صخب بأستراليا المفتوحة

حققت اليافعة الروسية ميرا أندرييفا إنجازا رائعا في التنس بتأهلها إلى دور ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بعد تغلبها على الفرنسية ديان باري ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة.

وضمن مباراة مثيرة استمرت ساعتين و23 دقيقة، تمكنت أندريفا من تعويض خسارتها في المجموعة الحاسمة ضد اللاعبة الفرنسية 1-5، وانتزاعت الفوز بواقع 1-6، 6-1، 7-6 (10-5).

Mirra Andreeva comes back from 1-5 to get back on serve at 4-5.



Phenomenal point.



Cheeky drop shot to finish it off.



Insane mental toughness from Mirra. ❤️



pic.twitter.com/RO1t9u2Fw5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2024

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وفي الجولة التالية، ستلعب أندريفا ضد الفائز في مباراة الأسترالية ستورم هانتر والتشيكية باربورا كرجتشيكوفا.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها أندريفا في بطولة أستراليا المفتوحة.

وفي العام الماضي وصلت أندريفا إلى الدور الثالث من البطولة الفرنسية رولان غاروس، والدور الرابع في ويمبلدون، والدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة.

وتحتل الروسية البالغة 16 عاما، المرتبة الـ47 في تصنيفات اتحاد التنس النسائي WTA.

المصدر: RT