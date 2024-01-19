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الروسي روبليوف "يصطاد صرصورا" في طريقه إلى رابع أدوار أستراليا للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليوف
AFP /David GRAY
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صعد الروسي أندريه روبليوف إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 ملايين دولار.

وجاء تأهل روبليوف على حساب الأمريكي سيباستيان كوردا، بفوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية، بواقع: (6-2) و(7-6) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و59 دقيقة.

وشهدت المباراة لقطة طريقة، عندما قام أندريه روبليوف باصطياد صرصور على أرضية الملعب، ومساعدته على الخروج.

وعلق الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على المشهد، قائلا: "أندريه ضد الصرصور..معركة لم تكن تعلم أبدا أنك بحاجة إليها". 

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وضرب أندريه روبليوف (26 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة مع صاحب الأرض الأسترالي أليكس دي مينور، الذي تغلب بدوره على الإيطالي فلافيو كوبولي، بسهولة بثلاث مجموعات من دون رد أيضا، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-3) و(6-1).

المصدر: RT 

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