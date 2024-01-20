الروسي مدفيديف يواصل مشواره في أستراليا (فيديو)
بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا عالميا الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار.
وجاء صعود ميدفيديف على حساب اللاعب الكندي فيليكس أوجير أليازيمي، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين و10 دقائق.
Saturday night showtime 🍿— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
No.27 seed Auger-Aliassime faces No.3 seed Medvedev in the third round 💪#AusOpen • #AO2024pic.twitter.com/NVeqCysOBZ
Straight forward. Straight sets.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
The sensational @DaniilMedwed sails into the last 16 with a 6-3 6-4 6-3 win over Felix Auger-Aliassime.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennispic.twitter.com/xqGOkydIhw
وضرب دانييل ميدفيديف (27 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، مع البرتغالي نونو بورخيس، الذي تغلب بدوره على البلغاري غريغور ديميتروف، بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-9) و(6-4) و(6-2) و(7-6).
المصدر: RT