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اليافعة الروسية ميرا أندرييفا تودع أستراليا بعد سلسلة من المغامرات (فيديو)

الرياضة

اليافعة الروسية ميرا أندرييفا تودع أستراليا بعد سلسلة من المغامرات (فيديو)
AFP /WILLIAM WEST
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وضعت التشيكية بربورا كريتشيكوفا حدا لمغامرات اللاعبة الروسية ميرا أندريفا بإقصائها من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

ونجحت اللاعبة التشيكية، المصنفة تاسعة في البطولة، في قاب تأخرها بمجموعة إلى فوز على ميرا أندريفا، البالغة من العمر 16 عاما، بمجموعتين لواحدة،بواقع: (3-6) و(6-3) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الدور الرابع للبطولة، واستغرقت نحو ساعتين.

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وضربت بربورا كريتشيكوفا (28 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار، مع البيلاروسية آرينا سابالينكا، التي تغلبت بدورها على الأمريكية أماندا أنيسيموفا، بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-2).

المصدر: RT 

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