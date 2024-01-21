اليافعة الروسية ميرا أندرييفا تودع أستراليا بعد سلسلة من المغامرات (فيديو)

وضعت التشيكية بربورا كريتشيكوفا حدا لمغامرات اللاعبة الروسية ميرا أندريفا بإقصائها من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

ونجحت اللاعبة التشيكية، المصنفة تاسعة في البطولة، في قاب تأخرها بمجموعة إلى فوز على ميرا أندريفا، البالغة من العمر 16 عاما، بمجموعتين لواحدة،بواقع: (3-6) و(6-3) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الدور الرابع للبطولة، واستغرقت نحو ساعتين.

Game well and truly on!@BKrejcikova serves out the second set to take us to a decider.



Who wins from here? The Czech No.9 seed or the 16-year-old phenom?#AusOpen • #AO2024pic.twitter.com/98HYHDDTpf — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024

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وضربت بربورا كريتشيكوفا (28 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار، مع البيلاروسية آرينا سابالينكا، التي تغلبت بدورها على الأمريكية أماندا أنيسيموفا، بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-2).

المصدر: RT