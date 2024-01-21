اليافعة الروسية ميرا أندرييفا تودع أستراليا بعد سلسلة من المغامرات (فيديو)
وضعت التشيكية بربورا كريتشيكوفا حدا لمغامرات اللاعبة الروسية ميرا أندريفا بإقصائها من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".
ونجحت اللاعبة التشيكية، المصنفة تاسعة في البطولة، في قاب تأخرها بمجموعة إلى فوز على ميرا أندريفا، البالغة من العمر 16 عاما، بمجموعتين لواحدة،بواقع: (3-6) و(6-3) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الدور الرابع للبطولة، واستغرقت نحو ساعتين.
Im·pro·visa·tion (noun)— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024
Something that is improvised, in particular a piece of music, drama, etc. created spontaneously or without preparation.
See also: Andreeva, Mirra#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennispic.twitter.com/S0wITH3ABs
In-Krej-ible!@BKrejcikova rallies from a set down to take her place in the #AusOpen quarter finals!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024
She moves past Mirra Andreeva 4-6 6-3 6-2@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennispic.twitter.com/BjuLz5H3c2
Game well and truly on!@BKrejcikova serves out the second set to take us to a decider.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024
Who wins from here? The Czech No.9 seed or the 16-year-old phenom?#AusOpen • #AO2024pic.twitter.com/98HYHDDTpf
وضربت بربورا كريتشيكوفا (28 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار، مع البيلاروسية آرينا سابالينكا، التي تغلبت بدورها على الأمريكية أماندا أنيسيموفا، بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-2).
المصدر: RT