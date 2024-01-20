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مفاجأة كبرى في بطولة أستراليا للتنس (فيديو)

الرياضة

مفاجأة كبرى في بطولة أستراليا للتنس (فيديو)
AFP /Martin KEEP
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خرجت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك مبكرا من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار.

وجاء خروج إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، على يد اللاعبة التشيكية "المغمورة" ليندا نوسكوفا، المصنفة في المركز الـ50 عالميا، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(3-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين و20 دقيقة.

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وستكون اللاعبة الشابة ليندا نوسكوفا (19 عاما) على موعد في الدور الرابع للبطولة مع الأوكرانية يلينا سفيتولينا، التي فازت بدورها على السويسرية فيكتوريا غولبيتش، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-3).

المصدر: RT 

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