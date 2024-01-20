مفاجأة كبرى في بطولة أستراليا للتنس (فيديو)
خرجت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك مبكرا من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار.
وجاء خروج إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، على يد اللاعبة التشيكية "المغمورة" ليندا نوسكوفا، المصنفة في المركز الـ50 عالميا، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(3-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين و20 دقيقة.
Saturday night on RLA starts here 🙌— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
Noskova takes on the No.1 seed Swiatek for a spot in the fourth round!#AusOpen • #AO2024pic.twitter.com/cf4DvnRP8V
Lightning Linda ⚡️#AusOpen • #AO2024 • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennispic.twitter.com/4Nta9JOAdS— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
Rippin' it 🔥@iga_swiatek enjoyed that one! 💪#AusOpen • #AO2024 • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennispic.twitter.com/dczJ0nzCli— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
The biggest win of her career 👏— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
A night to remember for Linda Noskova! ✨#AusOpen • #AO2024 • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennispic.twitter.com/ptb9gFkKUW
وستكون اللاعبة الشابة ليندا نوسكوفا (19 عاما) على موعد في الدور الرابع للبطولة مع الأوكرانية يلينا سفيتولينا، التي فازت بدورها على السويسرية فيكتوريا غولبيتش، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-3).
المصدر: RT