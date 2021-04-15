كلوب يلوم صلاح على إهدار الفرص وخروج ليفربول من دوري الأبطال

وجه الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، اللوم لنجمه المصري محمد صلاح، بشكل مبطن، على إهدار فرص سهلة خلال مواجهة ريال مدريد، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وبدا كلوب مستاء من إهدار فريقه العديد من الفرص، الأمر الذي أدى إلى تعادل فريقه أمام ضيفه ريال مدريد من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، وخروجه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورتس": "لم نسجل الأهداف، ولعبت خبرة ريال مدريد دورها في المواجهة. نلوم أنفسنا هذا العام مع كيفية إنهاء الفرص".

وواصل: "نعرف كيف ينهي صلاح هذه الفرص بعينين مغلقتين، لكن لم يحدث ذلك اليوم. الليلة كان الأمر جيدا تماما، لكننا خرجنا".

وأضاع "الفرعون" المصري فرصة ذهبية للتسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، وأخرى محققة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، إضافة إلى فرص أخرى في الشوط الثاني.

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واختتم كلوب حديثه، قائلا: "نحب هذه المسابقة، ولأسباب أخرى فإنه من المهم بالنسبة إلينا العودة إليها. الآن نستطيع التركيز على البريميرليغ وهذا ما سنفعله، يجب أن نبذل ما بوسعنا أمام ليدز بالدوري".

وانتزع ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز" ليغ، بفضل الفوز الذي حققه على ليفربول (3-1)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

المصدر: وكالات