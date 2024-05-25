"كاميرا الصاروخ توثق الإصابة المباشرة".."حزب الله" يستهدف ناقلة جند إسرائيلية مدرعة (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لناقلة جند مدرعة في موقع المرج التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ناقلة جند مدرعة في موقع المرج التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأبان الفيديو لحظة إطلاق الصاروخ، وعبر كاميرا مثبتة عليه، يمكن رؤية مساره وإصابته للمدرعة بشكل مباشر.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT