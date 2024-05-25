"لحظة إطلاق الصواريخ ولحظة سقوطها".."حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية(فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليات سابقة نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، استهدف فيها مواقع عسكرية عدة.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطعي فيديو يظهران "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع المالكية التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية"، و"مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر كتيبة السهل للواء 769 في قاعدة بيت هلل ومقر قيادة الفرقة 91 المُستَحدَث في قاعدة أييليت التابعين لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة".

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ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، ينفذ "حزب الله" عمليات نوعية ضد إسرائيل، مؤكدا أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، في حين يشدد الحزب على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT