 
مباشر

"لحظة إطلاق الصواريخ ولحظة سقوطها".."حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية(فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xm0i

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليات سابقة نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، استهدف فيها مواقع عسكرية عدة.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطعي فيديو يظهران "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع المالكية التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية"، و"مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر كتيبة السهل للواء 769 في قاعدة بيت هلل ومقر قيادة الفرقة 91 المُستَحدَث في قاعدة أييليت التابعين لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام إسرائيلية تنشر لقطات تظهر دمارا كبيرا جراء
وسائل إعلام إسرائيلية تنشر لقطات تظهر دمارا كبيرا جراء "بركان" أطلقه "حزب الله" على الشمال.. (فيديو)

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، ينفذ "حزب الله" عمليات نوعية ضد إسرائيل،  مؤكدا أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، في حين يشدد الحزب على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز