روغوف: الدراجات تراوغ مسيّرات كييف الانتحارية بفعالية

أشار رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف إلى تقدم القوات الروسية في قرية ستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك باستخدام الدراجات النارية لأغراض الاستطلاع والعمليات القتالية.

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وقال روغوف لوكالة "تاس": "يستخدم العسكريون الروس بصورة نشطة المعدات الخفيفة للتقدم والاستطلاع والعمليات القتالية في أحياء قرية ستارومايورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح أنهم يستخدمون الآن في غالب الأحيان الدراجات النارية ومركبات الدفع الرباعي في التنقل، مشيرا إلى أنه "تبين أن هذين النوعين من وسائل النقل غير معرضين بشكل كبير للخطر من هجمات الطائرات المسيرة الانتحارية، حيث يستطيعون المراوغة والابتعاد والتحرك بسرعة".

وأضاف: "في ستارومايورسكي وأوروجيني تحسن الوضع على طول الجبهة وتتقدم قواتنا في المناطق المأهولة حيث يتم الضغط خطوة بخطوة على مسلحي القوات الأوكرانية باتجاه الشمال".

وتابع: "نحن الآن نسيطر على المرتفعات الواقعة غرب هذه المناطق السكنية".

المصدر: تاس